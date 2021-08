Dzień otwarty z udziałem psychologów i psychoterapeutów jest odpowiedzią na pogarszającą się kondycję psychiczną dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z pandemią koronawirusa, a w szczególności – izolacją społeczną i zamknięciem szkół. Z kumulacją problemów emocjonalnych coraz trudniej radzą sobie nie tylko młodzi ludzie, ale również ich opiekunowie oraz rodzice, dlatego program wykładów został podzielony na bloki tematyczne, skierowane do określonych grup odbiorców.

Cykl dla rodziców rozpocznie się o godz.10:00 i obejmie trzy wykłady: „Problem z funkcjonowaniem dziecka w grupie. Czy Trening Umiejętności Społecznych może pomóc?”, „Kiedy złość dziecka powinna niepokoić i jak sobie z nią radzić?”, „W grupie rówieśniczej siła! Jak socjoterapia może pomóc w trudnościach emocjonalnych i społecznych nastolatka?”. Pierwsze dwa tematy skierowane są do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a ostatni – do rodziców nastolatków (12-18 lat). Słuchacze dowiedzą się m.in. kiedy zachowanie dziecka powinno niepokoić, co robić, gdy zachowania przekraczają normę oraz w jaki sposób socjoterapia może wpływać na zachowania nastolatków. – Jak pokazują nasze doświadczenia, grupa socjoterapeutyczna może stać się dla nastolatków miejscem, w którym w bezpieczny sposób mogą pracować wspólnie z innymi rówieśnikami nad trudnościami związanymi z byciem w relacji z drugim człowiekiem – mówi Faustyna Szaynok-Sędzik, psychoterapeuta i psycholog, jedna z prowadzących ostatni wykład.

Blok dla psychologów, pedagogów i trenerów TUS pracujących z dziećmi i młodzieżą rozpocznie się o godz. 13:00. Podczas wykładów: „Trudne sytuacje w pracy trenera TUS. Jak wykorzystać ich terapeutyczny potencjał?” oraz „Narzędzia pracy psychologa i pedagoga szkolnego w okresie pandemii (i po jej zakończeniu)” będzie można m.in. porozmawiać o tym, jak pogodzić bycie trenerem i terapeutą oraz poznać efektywne metody wsparcia uczniów w zależności od ich potrzeb i przejawianych trudności. Wśród prowadzących znajdą się: Katarzyna Zawadzka – psycholog dziecięcy i trener TUS, Agnieszka Polak – psycholog i trener TUS oraz Katarzyna Adamiak – psycholog, arteterapeuta i trener TUS.

Webinar dla nastolatków „Czy psycholog naprawdę może mi pomóc? O wsparciu psychologicznym dla nastolatków” rozpocznie się o godz.13:00 na platformie Zoom. Wykład skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat, która chciałaby skorzystać z pomocy psychologa. Młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się m.in.: co to jest socjoterapia, jak wygląda pierwsze spotkanie u psychologa, kiedy warto udać się do psychologa i w jaki sposób takie spotkanie może pomóc w pracy nad sobą. Webinar poprowadzą dwie panie psycholog i psychoterapeutki: Faustyna Szaynok-Sędzik oraz Magdalena Kośnik.

Wykłady odbędą się w Centrum Psychoterapii i Szkoleń „Consilia” we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2, a w przypadku braku takiej możliwości – online. Uczestnictwo jest bezpłatne po uprzedniej rejestracji przez Internet.

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://psychoterapia.plus/w-grupie-sila/